Sinir Krizi Geçiren Kadın Otomobilin Üstüne Çıktı!
Esenyurt ilçesinde sinir krizi geçirdiği iddia edilen bir kadının, yoldan geçen otomobilin yolunu kesip önce kaputuna yattığı ardından ise üzerine çıkıp zıpladığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi 1013 Sokak'ta, dün öğle saatlerinde ilginç anlar kaydedildi.
Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirip sokağa çıktı.
Kadın, önce yoldan geçen otomobillerin önünü kesti, ardından ise bir otomobilin üzerine çıkarak aracın üzerinde zıpladı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşanan o anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde kadının, önce otomobilin kaputuna yattığı ardından ise aracın üzerine çıkarak zıpladığı anlar yer aldı.
KADIN SAKİNLEŞTİRİLDİ
Çevredekiler tarafından sakinleştirilen kadın evine götürüldü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çevredekiler tarafından sakinleştirilip evine götürülen kadına evinde müdahale etti.
'ARABANIN ÜZERİNE ÇIKTI, DUA ETTİ'
Yaşanan o anları anlatan çevre sakini Onur Karakaya, 'Kadının birisi arabanın üzerine çıktı. Dua ediyordu. Zar zor indirelim derken polis çağırdık. Sonrasında bir kadın gelip, indirip binanın içerisine soktular sağ olsunlar.' dedi.
