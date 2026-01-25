Sinir Krizi Geçiren Kadın Otomobilin Üstüne Çıktı!

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi 1013 Sokak'ta, dün öğle saatlerinde ilginç anlar kaydedildi.Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirip sokağa çıktı.Kadın, önce yoldan geçen otomobillerin önünü kesti, ardından ise bir otomobilin üzerine çıkarak aracın üzerinde zıpladı.Yaşanan o anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Görüntülerde kadının, önce otomobilin kaputuna yattığı ardından ise aracın üzerine çıkarak zıpladığı anlar yer aldı.Çevredekiler tarafından sakinleştirilen kadın evine götürüldü.İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çevredekiler tarafından sakinleştirilip evine götürülen kadına evinde müdahale etti.Yaşanan o anları anlatan çevre sakini Onur Karakaya, 'Kadının birisi arabanın üzerine çıktı. Dua ediyordu. Zar zor indirelim derken polis çağırdık. Sonrasında bir kadın gelip, indirip binanın içerisine soktular sağ olsunlar.' dedi.