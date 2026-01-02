Ak Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten Hafriyat Zulmüne Dava!

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, hafriyat fiyatlarında yapılan yüksek zamlarla ilgili hukuki süreç başlattı. Gökçek, yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtığını sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyurdu.Paylaşımında 'Ankaralıların sırtına bindirilen bu ağır yük kabul edilemez.Bu yanlış uygulamadan derhal vazgeçilmelidir.' ifadelerini kullandı.Osman Gökçek bir kez daha Ankaralının sesi oldu.