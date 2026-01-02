Kadıköy'de yangın paniği! Pencereden atladı

Osmanağa Mahallesi Süleyman Paşa Sokak'taki 3 katlı ahşap metruk binada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler binanın tamamını sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yangın sırasında içeride bulunduğu öğrenilen bir kişi pencereden aşağı atlayarak ağır yaralandı. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Alevlerin bitişikteki apartmanlara sıçramasını önlemek için ekipler iki ayrı yerden alevlere müdahale etti.Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.