  • USD: 42,85 - 42,92
  • EURO: 50,29 - 50,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Gram ve çeyrek fiyatı kaç TL oldu? Altın yükselişle başladı

2025 yılını rekorlarla geçiren ve yatırım dünyasının en çok konuşulan, üzerine en çok rapor yazılan yatırım enstrümanı olan altın yeni yıla yüzde 1'in üzerinde yükselişle başladı.

Ekleme: 2.01.2026 - 09:12 Güncelleme: 2.01.2026 - 09:16 / Editör: Fehmi Öztürk
Gram ve çeyrek fiyatı kaç TL oldu? Altın yükselişle başladı2025 yılını rekorlarla geçiren ve yatırım dünyasının en çok konuşulan, üzerine en çok rapor yazılan yatırım enstrümanı olan altın yeni yıla yüzde 1'in üzerinde yükselişle başladı.

Gram altın yeni güne yüzde 1,80, ONS altın ise yüzde 1,18 yükselişle başladı.

Gram altın 2025 yılını yüzde 100'ün üzerinde yükselişle kapattı. Enflasyonu yüzde 70 dolayında aştı. Bu da onu en çok reel getiri sağlayan yatırım enstrümanı yapıyor.

Gram altın 6,048 TL

Çeyrek altın 9,939 TL

Yarım altın 19,859 TL

Cumhuriyet altını 40,966 TL

ONS altın 4,375 dolar