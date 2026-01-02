Gram ve çeyrek fiyatı kaç TL oldu? Altın yükselişle başladı

2025 yılını rekorlarla geçiren ve yatırım dünyasının en çok konuşulan, üzerine en çok rapor yazılan yatırım enstrümanı olan altın yeni yıla yüzde 1'in üzerinde yükselişle başladı.

2025 yılını rekorlarla geçiren ve yatırım dünyasının en çok konuşulan, üzerine en çok rapor yazılan yatırım enstrümanı olan altın yeni yıla yüzde 1'in üzerinde yükselişle başladı.Gram altın yeni güne yüzde 1,80, ONS altın ise yüzde 1,18 yükselişle başladı.Gram altın 2025 yılını yüzde 100'ün üzerinde yükselişle kapattı. Enflasyonu yüzde 70 dolayında aştı. Bu da onu en çok reel getiri sağlayan yatırım enstrümanı yapıyor.Gram altın 6,048 TLÇeyrek altın 9,939 TLYarım altın 19,859 TLCumhuriyet altını 40,966 TLONS altın 4,375 dolar