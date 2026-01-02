Gram ve çeyrek fiyatı kaç TL oldu? Altın yükselişle başladı
2025 yılını rekorlarla geçiren ve yatırım dünyasının en çok konuşulan, üzerine en çok rapor yazılan yatırım enstrümanı olan altın yeni yıla yüzde 1'in üzerinde yükselişle başladı.
2025 yılını rekorlarla geçiren ve yatırım dünyasının en çok konuşulan, üzerine en çok rapor yazılan yatırım enstrümanı olan altın yeni yıla yüzde 1'in üzerinde yükselişle başladı.
Gram altın yeni güne yüzde 1,80, ONS altın ise yüzde 1,18 yükselişle başladı.
Gram altın 2025 yılını yüzde 100'ün üzerinde yükselişle kapattı. Enflasyonu yüzde 70 dolayında aştı. Bu da onu en çok reel getiri sağlayan yatırım enstrümanı yapıyor.
Gram altın 6,048 TL
Çeyrek altın 9,939 TL
Yarım altın 19,859 TL
Cumhuriyet altını 40,966 TL
ONS altın 4,375 dolar
Gram altın yeni güne yüzde 1,80, ONS altın ise yüzde 1,18 yükselişle başladı.
Gram altın 2025 yılını yüzde 100'ün üzerinde yükselişle kapattı. Enflasyonu yüzde 70 dolayında aştı. Bu da onu en çok reel getiri sağlayan yatırım enstrümanı yapıyor.
Gram altın 6,048 TL
Çeyrek altın 9,939 TL
Yarım altın 19,859 TL
Cumhuriyet altını 40,966 TL
ONS altın 4,375 dolar