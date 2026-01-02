Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Üye sayımızı son dönemde 664 bin 568 artırdık”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partilerinin üye sayısının 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını duyurdu.Büyükgümüş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:'Yargıtay'ın açıkladığı resmî verilere göre AK Parti'mizin üye sayısı 664.568 artarak 11.543.301'e ulaştı. Bu güçlü tablo; Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüttüğümüz siyaset anlayışına milletimizin duyduğu güvenin açık bir göstergesidir. AK Parti, bu liderlik etrafında kenetlenmiş, Türkiye Yüzyılı hedeflerine inançla yürüyen büyük bir ailedir. Bu büyük aileyi her geçen gün daha da büyüten tüm teşkilat mensuplarımıza ve AK Parti ailemize katılan her bir yol arkadaşımıza gönülden teşekkür ediyorum.''KAPIMIZ MİLLETİNE FAYDALI OLMAK İSTEYEN HERKESE AÇIK'Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin üye sayısındaki bu dikkat çeken artışa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, 'AK Parti olarak üye sayımızı son dönemde 664 bin 568 artırdık, toplamda 11 milyon 543 bine ulaştık. AK Parti'nin milletin partisi olduğunun bir tezahürü olan, milletimizle kurduğumuz güçlü bağı yansıtan bu önemli başarıya imza atan teşkilatımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim kapımız ülkesine, milletine faydalı olmak; AK Parti çatısı altında Türkiye Yüzyılı vizyonumuza katkıda bulunmak isteyen herkese açıktır. Türkiye'nin güçlü bir AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na ihtiyacı vardır. İnşallah partimizi ve ittifakımızı daha da büyütmeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz.' İfadelerine yer verdi.