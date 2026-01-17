Subway Surfers 2 Geliyor! Çıkış Tarihi Açıklandı

Mobil oyun dünyasının en ikonik yapımlarından biri olan Subway Surfers, yepyeni bir macerayla telefonlarımıza geri dönmeye hazırlanıyor. Geliştirici SYBO tarafından yapılan duyuruya göre serinin yeni oyunu Subway Surfers City, çok yakında oyuncularla buluşacak. Milyarlarca kez indirilen orijinal oyunun ardından gelen bu devam yapımı, klasik sonsuz koşu deneyimini yeni mekaniklerle harmanlıyor.Daha önce Subway Surfers Tag ile Apple Arcade platformuna özel bir çıkış yapan seri, bu kez ana oyunun ruhunu taşıyan büyük bir devam oyunuyla geliyor. Subway Surfers City, 26 Şubat 2026 tarihinde hem iOS hem de Android kullanıcıları için ücretsiz olarak indirmeye sunulacak. Oyun için ön kayıt süreci şimdiden başlamış durumda.Orijinal oyunun meşhur Dünya Turu temasının aksine, yeni oyun oyuncuları serinin kalbi olan Subway City bölgesine götürüyor. Bu modern metropol; The Docks, Southline, Sunrise Blvd ve Delorean Park gibi kilidi açılabilir farklı bölgelere ev sahipliği yapıyor. Geliştirici ekip, her sezon yeni bölgeler, karakterler ve kaykayların oyuna ekleneceği yaşayan bir dünya vaat ediyor.