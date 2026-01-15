Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 'Aile' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TRT Genç Kanalı Açılış Etkinliği'nde açıklamalarda bulundu.'Bugün yayın hayatına başlayan TRT Genç kanalının gençlerimize, ailelerimize, medyamıza hayırlı olmasını canı gönülden diliyorum.Sevgili genç kardeşlerim, Türkiye'nin hem belleği hem de geleceği olan TRT, ülkemizde ve dünyada pek çok tarihi hadiseye tanıklık etti. TRT muhabirleri ve kameramanları, canlarını tehlikeye atmak pahasına bizleri haberdar ettiler. Biz de Türkiye'yi ve dünyayı TRT'den takip ettik. TRT hayatımızda vazgeçilmez bir konuma sahip oldu. Bizim kuşak ve bizden sonraki nesil TRT ile büyüdü. Böyle dersek abartılı bir cümle kurmuş olmayız.TRT, hakikat mücadelesini en güçlü şekilde verirken, iyiyi, doğru ve hakkı önceleyen yayın ve yapımlarıyla kültürel yozlaşmaya karşı milli değerlendirmelerimizin bir seti olarak karşımızda bulunuyor.TRT Çocuk ile miniklerimize yönelik yıllardır yayın yapan kurum şimdi de TRT Gençlik kanalının yayın hayatına başlamasından büyük memnuniyet duyuyorum.TRT ortak yapımı Hüzün Üçgen filmi, 75. Cannes Film Festivali'nden Altın Palmiye ile dönerek hepimizin göğsünü kabarttı. Sadece son 4 yılda TRT ortak yapımı 100'e yakın film toplam 500'e yakın ödüle layık görüldü.Kültür savaşlarının muharebe alanlarından biri de ailedir. Günümüzde aile kurumu daha önce hiç olmadığı kadar büyük bir saldırı ve kuşatma altındadır. Dizilerden sinema filmlerine, çizgi filmlerden oyuncaklara kadar her yere özenle yerleştirilen karakterlerle sapkınlıklar teşvik ediliyor. Bizim için TRT'nin başarısı ailedeki tüm fertlerin ailedeki tüm fertlerin endişe duymadan gönül rahatlığıyla izleyebileceği yapımlara imza atmasıdır. TRT Genç ile bu yayınların daha da artacağına inanıyorum. TRT Genç kanalımız, gençlerimizin kültürel gelişimine destek olacaktır.Bağımlılıkla mücadelede TRT Genç gibi mecraların katkısına ihtiyaç duyuyoruz. Ekran, Sanal bahis, kumar ve uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık türlerinde artış yaşanıyor. Gençlerimiz bu belaların pençesine düşüyor.Her telefon bir çeşit kumarhane haline geldi. Dijital oyunlar, gençlerimizi kumara bulaştırır hale geldi. Uyuşturucu, alkol, sanal bahis, kumar milli bünyemiz açısından terör kadar hatta terörden daha zararlı boyutlara ulaşmıştır. Boşanmaların ve aile kavgalarının en başında bu illetler geliyor.Ankara milyonlarca vatandaşımız kışın ortasında susuzluğa mahkum edildi. 2026'nın Türkiye'sine asla yakışmayan sahnelerine hepimiz kimi zaman üzülerek kimi zaman sorumlular adına utanarak şahit olduk. Kamu yararını gözeten basın kuruluşlarımız da milyonları perişan eden bu sorunu haberleştirdiler. Vatandaşa mikrofon uzattılar. Su bekleyen insanlarımızın şikayetlerini ekranlara taşıdılar. Neticede meseleyi tam olarak çözemeseler bile rahat koltuklarından kalkıp halkımıza açıklama yapmak zorunda kaldılar.Dün bir tanesi çıkmış, özür dilemek yerine sorunu haberleştirdiği için TRT'yi ve Anadolu Ajansı'nı, özgür basını suçluyor. Aynı zatın genel başkanı yönetim zafiyetini kabul etmek yerine, şahsımızı hedef alıyor. Söz varya; Şıracının şahidi bozacı... Birbirlerinin kusurlarını örtüyorlar.Bunları sormak lazım; Gecenin ayazında vatandaşı su sırasına sokanlar mı suçlu? Bunu haberleştirenler mi suçlu?Mazeret üreteceğinize, medyaya parmak sallayacağınıza görevinizi layıkıyla yapsanıza... İnanın bu millete çok yazık. Bunların içler acısı halini gördükçe şehirlerimiz adına biz üzülüyoruz. Hakikat mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz.'