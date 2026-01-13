ABD Basınından çarpıcı iddia: Trump'ın özel temsilcisi Pehlevi ile görüştü!

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından İran'da yaşanan gösterilere ilişkin açıklamalarda bulunmasının ardından gözler ABD'ye çevrildi. Tüm dünya ABD'nin atacağı adımları ve İran'ın vereceği karşılığı beklerken ABD Basını tarafından bir iddia ortaya atıldı. ABD Basını tarafından yapılan açıklamaya göre, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Wıtkoff, İran'ın sürgündeki veliaht Prensi Rıza Pehlevi ile gizlice görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da yaşanan gösterilere ilişkin mesaj yayımlayarak, protestoculara eylemlerin devam etmesi çağrısı yapmıştı.'BÜYÜK BİR BEDEL ÖDEYECEK'Mesajında protestocuların devlet kurumlarını kontrol altına alması gerektiğini söyleyen Trump, 'İranlı yurtseverler, protesto etmeye devam edin; kurumlarınızı ele geçirin! Katillerin ve tacizcilerin isimlerini not edin, hepsi büyük bir bedel ödeyecek' açıklamasında bulunmuştu.İRAN'DA GÖSTERİLER SÜRÜYORİran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin dövize karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı. Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocak'ta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e, gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının 66'ya yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.İNTERNET ERİŞİMİ YOKİran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta yayımladığı haberinde, 133'ü güvenlik görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.