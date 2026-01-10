  • USD: 42,99 - 43,06
Ordu’da uyuşturucu operasyonu; 6 şüpheli tutuklandı

Ordu'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Ekleme: 10.01.2026 - 00:48 Güncelleme: 10.01.2026 - 00:55 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Ordu’da uyuşturucu operasyonu; 6 şüpheli tutuklandıOrdu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde 7 Ocak'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin ev ve üst aramasında 99 sentetik ecza hap ile 5,19 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden H.B., S.A., D.P., S.O., H.S.K. ve B.Y., tutuklandı. Ü.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.