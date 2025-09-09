Gürsel Tekin Yüzlerine Konuştu! 'Ben Arkadaş Değilim'

CHP'de gerilim tırmanmaya devam ediyor. Rüşvet iddialarıyla gündeme gelen ve hakkında soruşturma başlatılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararıyla iptal edilmiş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ekibi görevden alınarak CHP'li Gürsel Tekin ve ekibi geçici olarak görevlendirilmişti.Geçici Kurul Başkanı Gürsel Tekin'in parti binasına geleceğinin duyurulmasının ardından CHP yönetimi, mahkeme kararını yok sayarak gerilimi tırmandırdı. İl Başkanı olarak atanan Tekin'in binaya girişini engellemek isteyen bazı CHP'liler, binada adeta nöbet tutarak hem polis ekiplerine hem de Tekin'e zor anlar yaşattı.Gürsel Tekin başkanlık binası önünde açıklama yaptıktan sonra bir süre aracında bekledi. Daha sonra polis eşliğinde parti binasına güçlükle girebilen Tekin burada da CHP'lilerle karşılaştı. Özellikle CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ve partililerle sert tartışma yaşayan Tekin, yolsuzlukla anılan Ertan Yıldız'ın partide olduğunu ancak kendisinin ihraç edildiğini ifade etti.Ben Aziz İhsan Aktaş'ın, Ertan Yıldız'ın arkadaşı değilim. Beni partiden atıyorlar, Ertan Yıldız hala partide.' ifadeleriyle Aytekin'e ve CHP'lilere sert tepki gösterdi. Tekin'in bu çıkışına partililer, mevzumuz bu değil diyerek geçiştirmeye çalıştı.İBB'deki yolsuzluk soruşturması devam ederken Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Ertan Yıldız, Bakırköy'deki bir AVM'nin sahiplerinden 5 milyon euro 'rüşvet' istediği gerekçesiyle tutuklanmıştı.Yıldız, geçtiğimiz günlerde 'pişmanlık' hükümlerinden yararlanarak İBB soruşturması kapsamında itirafçı olmuştu. Ertan Yıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ek ifadesinde sistemle ilgili önemli ifşaatta bulundu.Yıldız, ifadesinde, belediye içinde kurulan düzenin sistematik hale getirildiğini açıkça belirterek 'Benim doğrudan ilgilenmediğim firmalarda organize bir yolsuzluk vardı.İştiraklerdeki sistem, ihalelerden harfiyat sahalarına, Boğaziçi öngörünüm alanındaki işlerden Medya AŞ ve Kültür AŞ üzerinden yapılan işlemlere kadar çok geniş bir alanı kapsıyordu. Sistemin dışında kalmaya çalışmam, İmamoğlu'nu ve ekibini rahatsız etti' dedi.Yıldız, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski yöneticilerinden, Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para işlerini kendisine yüklemeye çalıştığını söyledi.Yıldız '2023'te İmamoğlu'nun odasında Fatih Keleş, 'Bu para işlerini artık ben kaldıramıyorum, Ertan Bey de ilgilensin' dedi. Ben kesin olarak reddettim. Bu aslında beni sisteme çekmek için yapılan bir yoklamaydı' dedi. Yıldız, aynı yöntemle Yakup Öner'in de sisteme dahil edilmeye çalışıldığını kaydetti.İştiraklerin 'Sistem' adı verilen yapıya katkılarının nakdiden ziyade gayri nakdi ve lojistik destek manasında olduğunu belirten Yıldız, 'Benim daha önceki ifadelerimde söz ettiğim Aykut Erdoğdu konusu, Süez Katı Atık İşleticisi firma konusu, Ağaç AŞ ihalelerindeki Fatih Keleş'in Ali Sukaş'la beraber çalışmaları, Fatih Keleş ve Ziya Gökmen Togay üzerinden Sarılar'dan tahsil edilen sisteme giren paralar 400 milyon liranın üzerinde bir meblağ tutacaktır.Bu nakit bir giriştir. Fakat iştirakler 5 yılda Ekrem İmamoğlu'nun mantığıyla yönetilseydi bu rakam belki 300-400 milyon dolar bile olabilirdi' dedi.Ertan Yıldız, 2020 ve 2021 yıllarından itibaren Ekrem İmamoğlu'nun 2024 seçimlerinde yeniden aday olup hem kendi siyasi çalışmalarında hem de CHP'li ilçe belediye başkan adaylarının seçim çalışmalarında kullanmak amacıyla İBB'deki ihalelerden ve iştiraklerin ihalelerinden toplamda 500 milyon lirayı bulan parayı buharlaştırdı. Birçok CHP'li belediye başkan adayı da iştirak şirketlerle eşleştirildi.Yıldız, 2024 yerel seçimleri öncesinde İBB iştiraklerinin parti adaylarına lojistik ve mali destek sağladığını da anlattı. İştirakler üzerinden adaylara araç, personel, baskı ve ofis desteği verildiğini belirten Yıldız, bu desteğin toplam değerinin 80 milyon TL, yani yaklaşık 3 milyon dolar olduğunu söyledi.Yıldız, Murat Ongun'un talimatıyla iştiraklerin tanıtım-reklam bütçelerinden ise 90 milyon liranın seçim kampanyasında kullanıldığını itiraf etti.Ertan Yıldız'ın ek ifadesi, İBB'deki yolsuzluk iddialarının boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. İddialara göre nakit para trafiği 400 milyon liranın üzerinde olurken, iştiraklerin gayri nakdi seçim destekleri 80 milyon lira, reklam bütçelerinden seçim kampanyalarına da 90 milyon lira aktarıldı.Ramazan kartlarının 320 milyon liralık kısmı da siyasi amaçla kullanıldı. Savcılığın, ifadelerde adı geçen Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, Murat Ongun, Aykut Erdoğdu ve diğer isimler hakkında soruşturmayı genişletmesi bekleniyor.