Microsoft'a büyük şok! Dünya internetinin %17'sini taşıyordu...

Teknoloji devi Microsoft, Kızıldeniz'deki birden fazla deniz altı fiber kablo kesintisi nedeniyle küresel Azure hizmetinde aksamalar yaşandığını duyurdu.Şirket, bu durumun özellikle Asya ve Avrupa arasındaki internet trafiğinde ciddi gecikmelere yol açabileceği konusunda kullanıcılarını uyardı.DÜNYA İNTERNETİNİN YÜZDE 17'SİNİ TAŞIYORKızıldeniz, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan ve dünya internet trafiğinin yaklaşık yüzde 17'sini taşıyan kritik bir rota konumunda.Son kesintilerin AAE-1 ve EIG gibi birçok önemli kabloyu etkileyerek kıtalar arası veri akışını büyük ölçüde aksattığı belirtildi.TRAFİK YÖNLENDİRİLİYOR ANCAK GECİKMELER VARDünyanın en büyük ikinci bulut sağlayıcısı olan Azure, yaşanan kesintiler nedeniyle trafiği alternatif ağ yolları üzerinden yeniden yönlendirdiğini açıkladı.Ancak bu yeniden yönlendirmenin, normalden daha yüksek gecikmelere yol açtığı ve onarım sürecinin zaman alabileceği ifade edildi.