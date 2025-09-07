Şiddetli Sağanak Yolda! Su Baskınlarına Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu (Karaman haric), Karadeniz, Antalya'nın iç kesimleri, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Adana, Osmaniye ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Kastamonu ve Karabük'ün güneyi, Çankırı ile Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının, İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.Genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli esmesi bekleniyor.Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Ankara'nın kuzeyi, Bolu, Kastamonu ve Karabük'ün güneyi, Çankırı ile Çorum çevrelerinde kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgar, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Meteoroloji Genel Müdürlüğü Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından su baskınlarına karşı tedbirli olunma çağrısı yaptı. Şen şu ifadeleri kullandı:Bu akşam su baskını yapabilecek yağışlar Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Düzce, Eskişehir, Yozgat ve Çorum çevrelerinde. Sıcaklıklar Eylül ayı ortalamalarının üzerinde devam ediyor. İstanbul 27. Pazar iç bölgelerde yağmur devam edecek buralarda sıcaklığı 1-2 derece düşürecek. Marmara ve Ege de yağış yarından itibaren kesiliyor.