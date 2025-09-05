Trump Savaşı Bitirecek! ' En Zoru '

ABD Başkanı Donald Trump, 200'üncü başkanlık kararnamesine imza attı.Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) adı 'Savaş Bakanlığı' olarak değiştirildi.İmza töreninde 3 hafta önce Alaska'da bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakında görüşeceğini söyleyen Trump, 'Bu savaşı bitireceğiz. Birçok savaşı durdurdum ama Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek en zoru.' şeklinde konuştu.Savunma Bakanı, bundan sonra resmi yazışmalarda ve törenlerde 'Savaş Bakanı' ünvanını kullanacak.Donald Trump ve ekibi 'savunma' kelimesinin fazla pasif göründüğünü, 'savaş' adının ise 'daha güçlü bir imaj verdiğini' savunuyor.Beyaz Saray'a göre bu değişiklik, ABD'nin tarih boyunca 'Savaş Bakanlığı' adı altında kazandığı zaferlere de gönderme yapıyor.ABD'de 1789'dan 1947'ye kadar 'Savaş Bakanlığı' bulunuyordu.2. Dünya Savaşı sonrasında 'Savaş Bakanlığı' yeniden yapılandırıldı ve 1949'da 'Savunma Bakanlığı' oldu.Bakanlığın resmi adının kalıcı şekilde değişmesi için ABD Kongresi'nin onayı gerekiyor.Dolayısıyla Trump'ın kararnamesi yalnızca 'ikincil kullanım' için geçerli olacak.ABD'de Savunma Bakanlığı'nın ismi genel olarak dev yerleşkesine atfen 'Pentagon' olarak da adlandırılıyor.Bu ismin kullanımı ise sürecek.