Ebru Gürsoy Kimdir? Kaç Yaşında? Evli mi?

Türk televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden biri olan Ebru Gürsoy, hem haber hem de spor yayıncılığı alanındaki uzun soluklu kariyeriyle tanınıyor. 25 yılı aşkın süredir medya sektöründe aktif rol alan Gürsoy, farklı kanallarda sunduğu programlar ve spikerlik deneyimiyle izleyicilerin yakından tanıdığı bir isim haline gelmiştir. Son dönemde girişimcilik alanına da adım atan Gürsoy, medya kariyerine paralel olarak iş dünyasında da çalışmalar yürütmektedir. Peki, Ebru Gürsoy kimdir, kaç yaşındadır ve özel hayatına dair neler bilinmektedir? İşte, merak edilen tüm detaylar…

Ebru Gürsoy Kaç Yaşında? Nereli?1980 yılında dünyaya gelen Ebru Gürsoy, 45 yaşındadır. Doğum yeri ve memleket bilgisi hakkında ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır.Ebru Gürsoy EğitimiEğitim hayatına Kültür Koleji’nde başlamış ve 1997 yılında mezun olmuştur. Ardından Marmara Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde lisans eğitimini 1997–2001 yılları arasında tamamlamıştır.Aynı dönemde Dialog Anlatım İletişim’de sunuculuk, diksiyon, fonetik ve drama eğitimleri alarak mesleki becerilerini geliştirmiştir.Ebru Gürsoy KariyeriGazetecilik kariyerine 2000 yılında başlayan Gürsoy, 25 yılı aşkın süredir medya sektöründe yer almaktadır.2002–2005 yılları arasında Kanal D ekranlarında “Gala” ve “Yaşasın Hayat” programlarını sunmuştur.Ardından TV8 Bu Sabah, D-Smart tematik kanallar, Lig TV haber spikerliği, Artı 1 TV spor spikerliği görevlerini üstlenmiştir.Galatasaray TV’de ana haber bülteni ve maç önü-canlı yayın sunumlarıyla adını duyurmuş, 2017–2023 yılları arasında kulüp bünyesinde spiker olarak görev yapmıştır.2024 yılında medya kariyerine ek olarak girişimcilik yolunda da adım atan Gürsoy, Karaköy’de Assaggio – Candoğu Gıda işletmesini kurmuş ve İtalyan focaccia sandviçleri üzerine yeni bir marka oluşturmuştur.Ebru Gürsoy Evli mi?Mevcut bilgilere göre Ebru Gürsoy evli değildir. Özel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Gürsoy, kariyerine ve yeni girişimcilik faaliyetlerine odaklanmış durumdadır.Spikerlik deneyimi, haber ve spor programlarındaki uzun soluklu çalışmaları, ayrıca girişimcilik alanındaki yeni adımlarıyla Ebru Gürsoy, hem medya dünyasında hem de iş yaşamında adından söz ettirmeye devam etmektedir.