CNBC-e Derya Yüce Kimdir? Kaç Yaşında? Evli mi?

Gazetecilik ve televizyon prodüksiyonu alanında deneyimli bir isim olan Derya Yüce, haber ve ekonomi konularındaki çalışmalarıyla öne çıkmaktadır. CNBC-e’deki prodüktörlük göreviyle dikkat çeken Yüce, medya kariyerinde çeşitli televizyon ve dijital platformlarda önemli deneyimler edinmiştir. Peki, Derya Yüce kimdir ve kariyerinde hangi aşamalardan geçmiştir? İşte detaylar…

Derya Yüce Kaç Yaşında?30’lu yaşlarının başında olan Derya Yüce, genç yaşına rağmen medya sektöründe kayda değer deneyime sahiptir.Derya Yüce EğitimiLisans eğitimini 2014 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamlamıştır.Aynı üniversitede İletişim alanında yüksek lisans yapmış ve akademik kariyerini 2023 yılında tamamlamıştır.Derya Yüce KariyeriÜniversite yıllarında Selçuk İletişim Gazetesi’nde editör ve muhabir olarak çalışmıştır.Kanal D’de staj deneyimi kazanmış ve ardından Tekstil Dünyası Dergisi’nde editörlük yapmıştır.2015–2023 yılları arasında TVNET’te kıdemli muhabir olarak görev yapmıştır.Kısa süre Haber7.com’da ekonomi muhabirliği ve editörlük görevini üstlenmiştir.2024 yılından bu yana CNBC-e’de prodüktör olarak görev yapmaktadır.Gazetecilik kariyerinde haber yazımı, ekonomi ve televizyon prodüksiyonu gibi farklı alanlarda deneyim kazanan Yüce, medya sektöründe genç ve yetkin bir profesyonel olarak öne çıkmaktadır.Derya Yüce Evli mi?Evli olup olmadığı konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır.Derya Yüce Sosyal MedyaInstagram hesabı üzerinden paylaşımlarına devam etmektedir.Medya sektöründe farklı görevlerde edindiği deneyimlerle Derya Yüce, hem haber hem de prodüksiyon alanında yetkinliğini sürdüren başarılı bir isim olarak kariyerine devam etmektedir.