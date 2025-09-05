Bambaşka Berber! Ayağına gidiyor...

Eskişehir'de erkek kuaförlüğü yapan 28 yaşındaki Caner Yıldırım farklı bir proje geliştirerek müşterilerine hizmet vermeye başladı. Önceden şehirlerarası tur firmasında çalışan minibüsü satın alan Yıldırım, aracın içini berber dükkânından farksız bir biçimde dizayn ederek müşterisinin ayağına gitmeye başladı. Koronovirüs pandemisinde aklında şekillenen projeyi bu yıl hayata geçiren esnaf 1 milyon 250 bin TL harcayarak seyyar berberini kurdu. Özel müşterilerinin ayağına giderek hizmet veren araç için ehliyetini büyüten Yıldırım ileride ise bir otobüsü aynı şekilde dizayn edip şehirler arası hizmet vermeyi planlıyor.Müşterilerinin ayağına tek telefon ile giden berber dükkanında fönden sıcak suya, ağdadan maskeye kişiye özel şampuandan klimaya kadar birçok sistem faal olarak hizmet veriyor. Tavanındaki paneller sayesinde elektrik ihtiyacını güneşten sağlayan araçta kişisel bakımını yaptıran müşteriler ise hizmetten memnun kalıyor. Caner Yıldırım, atık su ve diğer çöpler ise aracın haznesinde biriktirip, çöpe atıyor.Projesi hakkında konuşan 28 yaşındaki Caner Yıldırım, 'Erkek olarak her ay kişisel bakıma ihtiyaç duyduğumuz için ve buna her ay vakit ayırmaya gerek kalmasın, daha kısa sürede daha güzel hizmet verebilmek için böyle bir araç tasarladık. Bu araçta müşterilerimizin ve kişisel bakımlarını yerine getirmek isteyen kişilerin daha kısa sürede, daha kaliteli bir hizmet almalarını amaçlıyoruz. Klimasından elektriğine, fön makinesine, sıcak suyuna, yani dükkânda yaptığımız bütün işlemleri eksiksiz ve konforlu bir şekilde aynı aracımızda da yerine getirebiliyoruz. Şu anda araç dahil, aracın masrafları, içinin dekorasyonu, ışıklandırması, bütün elektrik ve su tesisatıyla birlikte toplamda 1 milyon 200 bin, 1 milyon 250 bin civarında bir rakama tekabül etti' dedi.Türkiye'de bu hizmeti veren sayılı esnaftan olduğunu belirten Yıldırım, 'Genel olarak zaten herkesin bir tıraşa vakit ayırma sıkıntısı var. Özellikle pandemiden sonra millet işinden, gücünden vakit ayırıp başka şeylerle uğraşmak istemediği için, biz de bu kişisel bakımı insanların aksatmaması, daha düzenli yapmaları için böyle bir projeye ihtiyaç olduğunu düşündük. Kendi müşterilerime zaten genelde yıllardır aynı kemik kadro müşterime hizmet verdiğim için, onlara da ekstra bir konfor, vakit ayırmaya gerek kalmadan hizmet sunma ihtiyacı vardı. Daha öncesinde, ilk başta hepimizin yaşadığı sıkıntılar pandemi döneminde ortaya çıkmıştı, o zaman aklıma gelmişti. Ama sonrasında Türkiye çapında yapan üç beş kişi illaki oldu' ifadelerini kullandı.