Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 10.52'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Ekleme: 5.09.2025 - 11:25 Güncelleme: 5.09.2025 - 11:31 / Editör: Atilla Özbir
Balıkesir'de hissedilen bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, saat 10. 52'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü.

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Balıkesir Sındırgı merkezli deprem, yerin 9.23 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem, çevre illerde de hissedildi.

