Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de hissedilen bir deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, saat 10. 52'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü.ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİBalıkesir Sındırgı merkezli deprem, yerin 9.23 kilometre derinliğinde meydana geldi.Deprem, çevre illerde de hissedildi.