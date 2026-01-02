Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump ile görüşeceğini açıkladı! 'Netanyahu'nun yaptıkları yanına kalmayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni yıla girerken Galata Köprüsü üzerinde hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ettik. Bu, şunu gösteriyor Filistin yalnız değil." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. Çünkü 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı." ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca; ABD Başkanı Donald Trump ile Pazartesi günü bir görüşme gerçekleştireceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 'Netanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. Çünkü 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Yeni yıla girerken Galata Köprüsü üzerinde hep birlikte tarihi bir ana şahitlik ettik. Bu, şunu gösteriyor Filistin yalnız değil.O çadırdan başka her şeye benzeyen, rüzgarların, yağmurun, çamurun içindeki o yavruların hali, herhalde onların ahı Netanyahu'ya kar kalmazNetanyahu denilen bu firavunun yaptıkları yanına kar kalmayacak. Çünkü 7'den 70'e çok mazlumun ahını aldı.Trump ile Pazartesi görüşeceğim. Ukrayna ve Filistin konularını konuşacağız.Deprem konutlarındaki hedeflerimize inşallah ulaşacağız ve deprem konutlarının dışında sosyal konutlarda da aynı gayretle yolumuza devam edeceğiz.