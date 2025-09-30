Trump'tan Savaş Çağrısı!

ABD'de olağanüstü "güvenlik" toplantısında ABD Başkanı Donald Trump açıklamalarda bulundu. Yaklaşık 800 general toplantıya çağrıldı.Trump, "Dünyanın en iyi ordusu burada. ABD ordusuyla gurur duyuyorum." dedi.ABD Başkanı kendisini överek, "Bana siz kahramansınız diyorlar" ifadelerini kullandı.Trump, "Gazze'de savaşı durdurmuş olabilirim" dedi.9 ayda 7 savaşı bitirdiğini iddia eden ABD Başkanı, "Eğer anlaşma işe yararsa bitirdiğim sekizinci savaş olacak." ifadelerini kullandı.Hamas'ın anlaşmaya uymak zorunda olduğunu ifade eden Trump, "Bütün Arap ülkeleri anlaşmaya tamam dedi" açıklamasında bulundu.ABD Başkanı, Hamas'a 3-4 gün süre tanıdıklarını belirtti.Trump, çok fazla savaşı bitirmiş olmasına rağmen Nobel Barış Ödülü'nü hiçbir şey yapmamış birine verebileceklerini belirtti. ABD Başkanı, "Nobel'i bana vermeyecekler" dedi.Trump, Rusya tehdidini biraz hissettiklerini belirtti. ABD Başkanı, Rusya ve Çin'i ima ederek, "Nükleer konusunda çok iyi olmalarını istemiyoruz." dedi.ABD Başkanı, "Rusya tarafından tehdit edildik, biz de denizaltı gönderdik. Nükleer kullanırlarsa bizde de var. Bize denizaltıyla saldırmak isteyen olursa bizim de var. Umarım buna gerek kalmaz." ifadelerini kullandı.Trump, "Çin ve Rusya kendi silahlarını geliştirdiler. Biz de büyük bir ordu kuracağız" açıklamasında bulundu.ABD Başkanı generallere hitaben, "Sözlerimi beğenmeyenin rütbesi gider" dedi.Trump tarifeler hakkında da, "Çok zengin olacağız. Gümrük vergileri en sevdiğim beşinci söz oldu." ifadelerini kullandı.Trump'tan önce toplantıda konuşan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de, "Düşmanlar toplanıyor, tehdit büyük. Çin'i caydırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.Hegseth, "Savunmaya değil, savaşa hazırlanmalıyız." dedi.