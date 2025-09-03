Kemal Kılıçdaroğlu'nun Geri Dönüşü Hakkında Çarpıcı İddia! Tüm Gözler O Davaya Döndü

Belediyelerindeki yolsuzluk çarkı birer birer ortaya çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler 15 Eylül'deki kurultay davasına kilitlendi. Dün ise İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kirli para trafiğinin döndüğü CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ni iptal edilerek Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin'i görevlendirdi.Özgür Özel gidiyor Kemal Kılıçdaroğlu mu geliyor? İstanbul kararı sonrası gözler Kurultay davasında: Hukukçular değerlendirdi!CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mahkeme kararını hiçe sayarak Gürsel Tekin'in partiden ihraç edildiğini, bundan sonra partiden görevi kabul edecek her ismin de aynı şekilde ihraç edileceğini belirtti.CHP'de yaşanan bu gelişmeler üzerine herkes CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve geri dönüp dönmeyeceğini merak etti. Süreci değerlendiren Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararını gerekçe gösterebileceğini söyledi. CHP'yi bundan sonra bekleyen süreci AHaber ekranlarında özetledi:15 Eylül'deki davayı kesinlikle etkiler. Bir hukukçu olarak etkileyeceğini düşünüyorum. Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi tedbirle ilgili talebi reddetmişti. Henüz yaklaşık ispata yakın delil ve kanıt olmadığı gerekçesiyle tedbir kararı vermemişti.Özgür Özel gidiyor Kemal Kılıçdaroğlu mu geliyor? İstanbul kararı sonrası gözler Kurultay davasında: Hukukçular değerlendirdi!'MAHKEME KARARINI GEREKÇE GÖSTEREBİLİR'Dünkü karar bir mahkeme kararı. Mahkemeler birbirlerinin kararlarından etkilenip bunu gerekçe yapabilirler. Ana kurultaya giden 196 delegenin seçimine ilişkin şaibe olduğuna dair bir uzaklaştırma verildi. Hem 196 delege hem de İstanbul İl Başkanlığı yönetimi hakkında. Şimdi Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi 15 Eylül'de Özgür Özel'in ve yönetiminin seçiminde yer alan bu 196 delegenin şaibeli olduğuna ilişkin bu verilen mahkeme kararını gerekçe yaparak esasa ilişkin esasa ilişkin davayı sonuçlandırmaya bilir ama aynı şekilde bu kez tedbiren Özgür Özel ve arkadaşlarının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına ilişkin bir tedbir kararı verebilir. Bunun şartları şu anda doğmuştur.GENEL BAŞKAN ÖZGÜR ÖZEL GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILACAK MI?Bu geçici uzaklaştırma kararlarının doğal sonucudur. Mevcut yönetimin ve bu yönetimde olan genel başkan ve parti meclisinin tamamının görevden uzaklaştırılmasına ilişkin karar aynı şekilde ara karar ve tedbir kararı doğal olarak o yönetimin almış olduğu ileriye dönük olan kararları da tabi ki askıya alır. Bu zaten mahkeme kararlarının doğal sonucudur.Bu karar bu şekilde ara karar oluşturabilir. Dünkü kararın çok tartışmalı olan kısmını ben şöyle bir netleştirmek isterim. YSK kararları bağlayıcıdır. YSK kararlarına karşı evet itiraz yolu kapalıdır. Ancak Siyasi Partiler Kanunu'nun 122. maddesinde 'Siyasi partiler kanununda yer almayan bazı hususlarda medeni ve dernekler kanununun aykırı olmayan hükümler uygulanır' denir.'İTİRAZ YOLU MÜMKÜNDÜR'Dernek yönetimlerinin seçilme biçimiyle siyasi partilerinin il, ilçe ve genel merkez organlarının seçiminde meydana gelen herhangi bir usulsüzlük medeni ve dernekler kanununa yapılan atıf nedeniyle Asliye Hukuk Mahkemeleri'nin görev alanındadır. İtiraz yolu mümkündür. Bunun aksini söylemek örneğin bir ilçe seçiminde ilçe başkan adayının bütün delegeleri tehdit ederek kendisine oy verdirttiği konusunda bir iddianın ortaya atılıp ispatlanması halinde delegelerin tamamına yakınını tehdit etmiş bir ilçe başkanının görevine devam edeceği sonucunu çıkartmak gibi bir şey olur. Bu demokrasinin özü olan seçme ve seçilme hakkının tamamını ortadan kaldırmak olur.Özgür Özel gidiyor Kemal Kılıçdaroğlu mu geliyor? İstanbul kararı sonrası gözler Kurultay davasında: Hukukçular değerlendirdi!'YSK KARARLARI BAĞLAYICIDIR ANCAK…'YSK'nın kararları bağlayıcıdır. Ancak genel seçimler mahalli idari seçimler ve bu seçimlere ilişkin seçim sonucunun kesin ilan edilmesi nedeniyle çıkan anayasal bir kurum olan YSK kararlarının bağlayıcılığıyla ilintilidir. Yoksa bir partinin il ve ilçe teşkilatlarındaki usulsüzlükleri dernekler ve medeni kanununa atıf yapan siyasi partiler kanununun amacı partilerin de aynı şekilde derneklerde vakıflarda olduğu gibi usule uygun seçim sonucunda kişilerin göreve gelmesini teminat altına almak içindir.