Gazze'de Yaşayacak Yer Yok!

Gazze'de yaşanan İsrail saldırılarına dünya genelinden tepkiler yükselirken, İsrail ordusu ise gözler önünde masum sivillere yönelik şiddetini sürdürüyor.Son 24 saat içinde Gazze Şeridi'ne gerçekleştirilen saldırılarda 77 kişi daha yaşamını yitirdi.Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çadırlardan yüzde 93'ünün yıkıldığını açıklayan Gazze hükümetinin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, “Toplam 135 bin çadırdan 125 bini çökmüş ve artık barınmak için uygun değil” dedi.İsrail'in mart ayından bu yana uyguladığı sıkı abluka nedeniyle yeni çadırların temin edilemediğini ve insani yardım malzemelerinin bölgeye girişinin engellendiğini belirtti.Sevabite, İsrail'in zorunlu göç dayatması nedeniyle Gazze Şeridi'nde sürekli yer değiştiren Filistinlilerin benzeri görülmemiş bir insani krizle karşı karşıya olduğunu ifade etti.Al Jazeera ajansı, bölgedeki insani durumun çok kötü olduğunu, binlerce kişinin dar alanlara sıkıştığını ve gitmek için yerleri ya da yiyecek dağıtım noktalarının bulunmadığını bildirdi.Acil yardım sağlanamıyor, tuvalet gibi temel ihtiyaçlar için alan bulunmuyor. İnsanlar yerleşecek uygun alanlar bulmakta zorlanıyor ve bazıları çöplüklerin ortasında çadır kurmaya çalışıyor.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in Gazze'deki işgal planının uygulanmasıyla birlikte kentteki durumun çok endişe verici olduğunu vurguladı. Sağlık tesisleri ve çevresine yapılan saldırıların, hayat kurtarmak için gereken bakımın verilmesini neredeyse imkânsız hale getirdiğini ifade etti.Öte yandan, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, İsrail'in Gazze'deki yoğun saldırıları sebebiyle çalışmalarını durdurmak zorunda kaldığını açıkladı.Yeni doğan bakımındaki bebekler, ağır yaralılar ve hayati tehlike arz eden hastalıkları olanlar büyük tehlike altındayken bu isteyeceğimiz son şeydi' değerlendirmesinde bulundu.Gazze Sağlık Bakanlığı ise sağlık sisteminin büyük oranda çöktüğünü, çok sayıda hastanenin hizmet dışı bırakıldığını açıkladı.İrlanda Başbakanı Micheal Martin, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80'inci Genel Kurulu'nda konuştu.Martin, Filistin halkının iki yıldır tarifsiz fiziksel ve psikolojik acılara maruz kaldığını belirterek, 'Gazze'de yaşananlar meşrulaştırılamaz ve savunulamaz.Bu, insan onuruna ve uluslararası hukuka açık bir saldırıdır' ifadelerini kullandı.Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Gazze'de yaşanan İsrail saldırılarının soykırımı durdurması için çağrıda bulundu.