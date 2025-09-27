  • USD: 41,42 - 41,49
  • EURO: 48,35 - 48,44
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yılın ilk 6 ayında turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımında 2025'in ilk 6 ayında turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunun kırıldığını açıkladı.

Ekleme: 27.09.2025 - 13:46 Güncelleme: 27.09.2025 - 13:46 / Editör: Fehmi Öztürk
27 Eylül günü, her yıl Dünya Turizm Günü olarak kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu önemli günde sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

TEBRİK MESAJI PAYLAŞTI

27 Eylül Turizm Günü'nün kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti:

Pek çok sektörü destekleyen, zincirleme katma değer üreten, yüksek istihdam oluşturan, bacasız sanayimiz turizm sektörümüzün Dünya Turizm Günü’nü tebrik ediyorum.

"TÜM ZAMANLARIN GELİR REKORUNU KIRDIK"

Bu yılın ilk 6 ayında turizmde tüm zamanların 6 aylık gelir rekorunu kırdık.

İnşallah 2025 sonunda 64 milyar dolar turizm geliri hedefimize ulaşacağız.

