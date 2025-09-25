Konya'da feci kaza! İkiz çocuklar hayatını kaybetti

Kaza, Ereğli-Halkapınar karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir E. yönetimindeki 42 E 9064 plakalı otomobil, M.K.'nin kullandığı 42 L 3889 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 42 L 3889 plakalı otomobilde bulunan 3 yaşındaki ikiz kardeşler Kayra ve Yiğit Koçer hayatını kaybederken, sürücü baba M.K. ve anne A.K. ille diğer otomobilin sürücüsü Kadir E., otomobilde yolcu olarak bulunan Ferhat B. ve Hüseyin B. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden ikiz çocukların cenazeleri de olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.