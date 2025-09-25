En İyi Video Çeken Telefon!

DxOMark'ın yayımladığı son kamera test sonuçları, akıllı telefon dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Apple iPhone 17 Pro, küresel sıralamada ilk üçe yerleşti. Cihaz, Vivo X200 Ultra'yı sadece bir puanla geride bırakarak üçüncülüğe yükseldi, ancak bu sonuç derecelendirme sisteminin nasıl hesaplandığına dair eleştirilere yol açtı. İşte detaylar.DxOMark'ın ön bulgularına göre, iPhone 17 Pro (ve Pro Max), listenin zirvesindeki Oppo Find X8 Ultra ve Huawei Pura 80 Ultra'nın hemen arkasında yer alıyor. Apple'ın bu güçlü performansı, Vivo'nun fotoğraf performansındaki açık üstünlüğüne rağmen geldi. Bu durum, iPhone'un video yeteneklerinin puanlamada daha ağır bastığını gösteriyor.Fotoğraf kategorisinde Vivo, 173 puanla liderliğini sürdürürken, iPhone 168 puanla geride kaldı. Vivo, detay, dinamik aralık ve düşük ışık performansında üstünlüğünü koruyor. DxOMark'ın örnek karşılaştırmaları da bunu doğruluyor. iPhone daha düz ve nötr görüntüler üretirken, Vivo canlı sonuçlar ve Huawei detay-renk dengesi sunuyor. Hareketsiz fotoğrafçılığı önceliklendirenler için Vivo ve Huawei en iyi öneriler olmaya devam ediyor.Dengeler video kategorisinde tamamen değişiyor. iPhone 17 Pro, iPhone 16 Pro Max'i geçerek tarihin en yüksek video puanını elde etti. Test uzmanları, zorlu ışık koşullarında bile tutarlı pozlama, doğru beyaz dengesi ve akıcı HDR performansını övdü. Yükseltilen 48MP telefoto lens, özel periskop sensörlere güvenen rakipleriyle arasındaki farkı kapatarak güçlü bir hibrit zoom performansı sergiledi.Sonuçlar herkes tarafından kabul görmüş değil. Bazıları, Vivo'nun fotoğraf alanındaki liderliğinin Apple'ın video avantajından daha ağır basması gerektiğini savunuyor. Ancak DxOMark'ın puanlama sistemi, nihai skorda videoya önemli bir ağırlık veriyor.Tam test raporu henüz yayımlanmadığı için nihai puanlarda küçük kaymalar olabilir. Ancak şimdilik Apple'ın iPhone 17 Pro, fotoğraf kadar videoya da değer veren içerik üreticileri için en iyi seçenek olarak öne çıkıyor.