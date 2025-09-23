CHP'de sular durulmuyor! Berhan Şimşek’i disipline sevk ettiler

CHP İstanbul Eski İl Başkanı ve eski milletvekili Berhan Şimşek resmi sanal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinde tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.CHP, İstanbul İl Yönetimi için görevlendirilen Gürsel Tekin ile birlikte açıklama yapan eski il başkanı Berhan Şimşek'i ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk etti.Berhan Şimşek yaptığı açıklamada 'Tedbirli kesin ihraç istemi aday olmayayım diye. Bu partiyi adliyeye biz mi düşürdük? Görevini yapmayan biri varsa o da CHP Genel Merkezi'dir' dedi.