Meteoroloji Duyurdu! Sıcaklar Geri Mi Dönüyor?

Marmara Bölgesinde az bulutlu bir hava var. Gündüz sıcaklıkları İstanbul'da 27, Edirne ve Bursa'da 31, Kocaeli'de 29 derece ölçülüyor. Bölgenin Salı gününü de benzer bir hava durumu ile geçirmesi bekleniyor.

Ege Bölgesinde az bulutlu bir hava var. Sıcaklıklar kıyı kesimlerde en yüksek 33-34, iç kentlerde 27-28 derecelerde ölçülüyor.Akdeniz Bölgesinde az bulutlu bir gökyüzü hakim. Gündüz sıcaklıkları bölgede 30 ile 35 derece arasında seyrediyor. Adana dolaylarında 35 derecenin de üzerine çıkabiliyor.İç Anadolu Bölgesinde az bulutlu bir hava görülüyor. Sıcaklıklar bölgede 25 ile 30 derece arasında ölçülüyor. Salı günü de bölgede benzer bir hava durumu bekleniyor.Karadeniz Bölgesinde az bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları Bolu'da 27, Samsun'da 25, Trabzon'da 23 derece ölçülüyor.Doğu Anadolu Bölgesinin genelinde az bulutlu bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları Kars'ta 18, Elazığ'da 27, Hakkari'de 21 derece ölçülüyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesinde az bulutlu bir hava görülüyor. Bölgede günün en yüksek sıcaklıkları 31-32 derecelerde ölçülüyor.