Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşecek! İşte masadaki 3 kritik başlık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamış, bugün Trump'la önemli bir temas gerçekleştirileceğini açıklamıştı.Rusya-Ukrayna savaşının seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Erdoğan, diplomatik temasların yoğun şekilde sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:'Şu anda bildiğiniz gibi gerek Sayın Vladimir Putin'le gerek Volodimir Zelenskiy'le, gerekse bu konuda Sayın Trump ve Avrupa ülkelerinin liderleriyle görüşmelerimiz devam ediyor.Paris'te 'Gönüllüler Konferansı' adı altında bir zirve olacak, benim adıma Dışişleri Bakanım katılacak. Pazartesi (bugün) saat 16.00 gibi Sayın Trump'la da bir görüşmemiz olacak. Rusya-Ukrayna arasındaki konuları, aynı şekilde Filistin'deki konuları da görüşme fırsatı bulacağız.'Bugün yapılacak telefon görüşmesinde, bölgesel ve küresel gelişmelerin yanı sıra uluslararası diplomaside atılabilecek yeni adımların da ele alınması bekleniyor. Erdoğan–Trump hattında kurulacak temasın, özellikle savaş bölgelerine yönelik diplomatik çabalara katkı sağlaması öngörülüyor.Öte yandan ABD Başkanı Trump, kısa süre önce Nicolas Maduro yönetimine yönelik büyük çaplı bir operasyon düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından Venezuela'daki son durumun da Erdoğan–Trump görüşmesinde gündeme gelmesi bekleniyor.