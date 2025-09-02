Gaziantep'in 10 yaşındaki ustası !

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda bakırcı ustası babası Gökhan Bilici'nin yanında çalışan Yakup Can Bilici, bir ellerinde darbe kalemi, diğerinde de çekiçle ilmek ilmek bakıra şekil veriyor.Bakır işlemeciliğinin patentini elinde bulunduran Gaziantep'te 27 yıllık bakır ustası babasının yanında çalışmaya başlayan Yakup Can Bilici, babasından aldığı eğitim sonucu kısa sürede bakıra şekil vermeyi öğrendi.Babasına ait iş yerinde severek çalışan Bilici, babasından öğrendiği mesleğinde kendini iyice geliştirdi. Küçük yaşına rağmen bakır işlemede gösterdiği yetenekle ve enerjisiyle dikkatleri üzerine çeken Bilici, babasıyla birlikte gün boyu bakıra şekil veriyor.İlkokul 4'üncü sınıf öğrencisi olan ve tatil günlerinde babasına ait iş yerine düzenli olarak gidip gelen Bilici, kısa sürede çıraklıktan ustalığa giden yolda büyük bir adım attı. İş yerine gelenlerin gözleriyle aradığı Bilici, bakır işlemeciliğinde gösterdiği azim ve gayretle çevresindekilerin takdirini kazanıyor.Tatil günlerinde ve okula gittiği dönemlerde okul sonrasındaki çoğu zamanını da babasının yanında çalışarak geçiren Bilici, büyüyünce polis olmak istiyor. Müşteriler tarafından 'Yakup Can Usta' olarak bilinen Bilici, mesleğinde olan yeteneğiyle yılların ustalarına taş çıkartıyor.İlk kez görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın Yakup Can Ustası, babasından öğrendiği mesleğinde kendini geliştirmeye devam ediyor.Karşılarında küçük bakır ustasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken Bilici, babasının mesleğinde kendisini daha da geliştirmek için çabalıyor. 7 yaşında babasına yardım ederek mesleğe heveslenen Bilici, iş yerinde olduğu gibi derslerinde de büyük başarı gösteriyor.Babasının mesleğini aşkla yaptığını belirten küçük usta Yakup Can Bilici, 'Daha önce bizim iş yerimiz evimizin altındaydı. Bakır sesleri hep benim ilgimi çekti. Annemden izin alıp sürekli babamın iş yerine iniyordum, babama yardım ediyordum. Üç yıldan beri babamın yanına gidip geliyorum.Yaz tatilinde ve diğer tatil günlerinde babamın mesleğini yapmak bana zevk veriyor. Babamla birlikte bakır işleme yapıyoruz. Babamla birlikte bakır çalışmak benim için çok büyük bir başarıdır. Babamı sevindirmek ve gururlandırmak benim için gururdur.İnşallah babamın mesleğini sürdürürüm. Okursam polis olmak istiyorum. Fakat eğer okuyamazsam babamın mesleğini sürdürmek istiyorum. Bakırcılık mesleğini daha da yükseltmeye çalışacağım. Bakırcılık mesleği çok güzel bir meslek. Mesleğimi de severek yapıyorum.' dedi.Oğlu Yakup Can ile gurur duyduğunu belirten ve Yakup Can'ın ileride iyi bir bakır ustası olacağına inandığını söyleyen baba Gökhan Bilici ise 'Ben de mesleğe çocukken başladım. Bakır sesleri ilgimi ve dikkatimi çekti. Biz de çalışmaya başladık. İlkokul birinci sınıfı bitirdim, yaz tatilinde bakırcı mesleğine girdim. Çocukluğumdan beri çalışıyorum.Oğlum Yakup Can, okul tatil olduğunda ve cumartesi günleri yanıma geliyor. Ben mesleği oğlum Yakup Can'a öğrettim. Yakup Can, mesleğimi öğrendi.Aslında ben kendisinin okumasını istiyorum. Fakat eğer okumazsa elinde meslek olsun istiyorum. Bir mesleği olduğunda kendisi rahat eder. Bundan dolayı mesleği oğluma öğrettim.Üç seneden beri yanımda çalışıyor. Çoğu kalfa ve ustanın yapamayacağı işleri yapabiliyor. Kendisi küçük ama yaptığı işler çok büyük. Oğlumla gurur duyuyorum.' diye konuştu.