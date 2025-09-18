Gonca Cilasun Uçaktan Atladı!

Adrenalin tutkunu olan ünlü oyuncu Gonca Cilasun şaşırtmaya devam ediyor. Ünlü isim, set arasında soluğu atlayış yapmak için Efes'te aldı.

Son zamanların reyting rekoru kıran dizilerinden ‘Uzak Şehir'de Sadakat karakteriyle adından söz ettiren Gonca Cilasun, gerçek hayatta bambaşka biri.Dizideki görünümüyle alakası olmayan Cilasun, adrenalin tutkunu çıktı.Set arasında soluğu Çeşme'de alan ünlü oyuncu, uçuş okulundan paylaşım yaptı.“Kısacık bir aram olduğu için Efes'e kaçtım, geldim' diyen Cilasun, 'Atlayış yapacağım. Yarın sabah yine sete çalışmaya devam. Yani şimdi Gonca, yarın Sadakat. Görüşürüz.' dedi.Tandem atlayışı yapan oyuncu, “Bir daha yap dedi içimdeki çocuk. Ben de onu dinledim. Yine çok eğlendim…” ifadelerini kullandı.Oyuncu ayrıca atlayış sonrası Filistin kefiyesi açarak 'Filistin'e özgürlük' dedi.