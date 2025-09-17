Solotürk Nefes Kesti! Gösteri Uçuşu Takdir Topladı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, kapılarını açtı. Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu festival, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 5 gün boyunca miniklerden gençlere, ailelerden teknoloji tutkunlarına kadar her yaşa hitap eden etkinliklere sahne olacak.Festival, kritik alanlarda teknolojik gelişimi destekleyen yarışma kategorileriyle öne çıkıyor. 58 ana ve 137 alt kategoride düzenlenen yarışmalara ön eleme aşamasını geçen takımlar, toplamda 85 milyon lirayı aşkın maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 65 milyon lira ödül dağıtılacak.TEKNOFEST İstanbul kapsamındaki teknoloji yarışmalarına 565 binden fazla takım ve 1 milyon 100 bin yarışmacı başvuruda bulundu.Festival boyunca hava gösterileri, sahne performansları, konserler, eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum ve bilim şovları ziyaretçileri bekliyor. Milli deniz, kara ve hava araçları sergisi ile öğrencilere özel ilk uçuş deneyimi de sunulacak.19 Eylül'de şarkıcı Kıraç, festival sahnesinde müzikseverlerle buluşacak.TEKNOFEST İstanbul, havacılık ve savunma sanayisinin gösterilerine de ev sahipliği yapacak. SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'nın yanı sıra F-16 savaş uçakları uçuş gösterisi gerçekleştiriyor. Festivalde ayrıca ATAK helikopterleri, Hürkuş, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI da yer alıyor.Festival alanına giriş ücretsiz olup, ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Giriş-çıkış saatleri 09.00-19.00 arasında olacak. Ziyaretçilerin toplu taşıma araçlarını kullanması, alana hızlı ve kolay erişimi sağlayacak.