Tehlikeli Konvoy!

Beyoğlu, Kağıthane, Sarıyer ve Ümraniye’de düğün kutlaması için araçlarla konvoy yapan sürücüler, slalom yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Yolda duraklama yaparak yoğunluk oluşmasına neden olan araçlar ve camlardan sarkanlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da çeşitli ilçelerde araçla toplananlar, düğün kutlaması için konvoy yaptı.Beyoğlu Sütlüce Mahallesi Karaağaç Caddesi'nde ilerleyen bir düğün konvoyundaki araçlar, slalom yaparak trafiği tehlikeye attı.Kağıthane İmrahor Caddesi'nde araçlarla konvoy halinde ilerleyen bir grup ise, araçların camlarından sarktı.Dakikalarca bu şekilde araçla ilerleyerek trafiğe tehlikeye düşüren grup, zaman zaman yavaşlayarak trafiğin durmasına da neden oldu.Sarıyer, Maslak, Büyükdere Caddesi'nde de konvoy yapan bir grup, trafiği yavaşlatarak camlardan sarkıp ilerledi.Şile Otoyolu Ümraniye mevkiinde de benzer görüntüler kaydedildi.