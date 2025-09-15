CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Gözaltında! Hakaret Etmişti...

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel, 13 Eylül 2025'te kendisine yönelik sosyal medya paylaşımları sebebiyle Emre Mert Kılıç'tan şikâyetçi oldu. Gürzel, Kılıç'ın kişisel hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve kendisine yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığını, hakaret ve iftirada bulunduğunu ifade etti.İfade tutanağına göre Gürzel, Kılıç'ın yaptığı paylaşımlarda 'Yakışır sana Özlem', 'Neler söylüyorum sana Z'lik adası', 'Seçmenin emaneti hiçe sayılarak ihanet ederek aldığın görevden istifa et' ve 'Kırıntı unutan ve haysiyetini kaldıysa Beykozlu hemşehrilerim adına derhal görevinden istifa et' gibi sözler sarf ettiğini belirtti.Gürzel ayrıca, daha önce Dost Beykoz adlı internet sitesinde yayımlanan 'CHP'den Beykoz Başkan Vekiline Ultimatom' başlıklı haberde de Kılıç'ın kendisine yönelik sert açıklamalarda bulunduğunu hatırlattı. Gürzel, bu tür açıklamaların geçmişte de taraflar arasında gerilim yarattığını dile getirdi.Özlem Vural Gürzel, 'mesnetsiz ifadeler ve hakaret içerikli paylaşım' gerekçesiyle Kılıç'tan davacı ve şikayetçi oldu. Şikayet dilekçesine sosyal medyada yapılan paylaşımların ekran görüntülerini de ekledi. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında CHP Beykoz İlçe Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, 'kamu görevlisine hakaret' suçundan gözaltına alındı.