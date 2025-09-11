Tekirdağ'da Sular Çekildi! Çatlaklar Başladı...
Kent genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle baraj ve göletlerde su seviyeleri hızla düşemeye devam ediyor.
Tekirdağ'da su krizi...
Kuraklık sonrası yağışların yetersiz kalması, Tekirdağ'daki su kaynaklarını olumsuz etkiliyor.
ÇATLAKLAR OLUŞTU
Kent genelindeki baraj ve göletlerde seviye düşerken, Muratlı ilçesinde bulunan Müsellim Göleti'nde suyun gerilemesiyle birlikte gölet tabanında geniş çatlaklar oluştu.
GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Çekilmenin ardından gölet dibinde bulunan koltuk benzeri bir cisim de gün yüzüne çıktı.