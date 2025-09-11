  • USD: 41,20 - 41,28
Tekirdağ'da Sular Çekildi! Çatlaklar Başladı...

Kent genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle baraj ve göletlerde su seviyeleri hızla düşemeye devam ediyor.

Ekleme: 11.09.2025 - 12:00 Güncelleme: 11.09.2025 - 12:06 / Editör: Erhan Şimşek / Kaynak: İHA
Tekirdağ'da su krizi...

Kuraklık sonrası yağışların yetersiz kalması, Tekirdağ'daki su kaynaklarını olumsuz etkiliyor.

ÇATLAKLAR OLUŞTU

Kent genelindeki baraj ve göletlerde seviye düşerken, Muratlı ilçesinde bulunan Müsellim Göleti'nde suyun gerilemesiyle birlikte gölet tabanında geniş çatlaklar oluştu.

GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Çekilmenin ardından gölet dibinde bulunan koltuk benzeri bir cisim de gün yüzüne çıktı.
Kaynak: İHA