Sınırı Geçen İHA'lar Vuruldu!

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurdu.Varşova, bu ihlali bir saldırı eylemi olarak nitelendirerek komşu ülkedeki savaşa ilk kez müdahil oldu.Polonya Başbakanı Donald Tusk, yaptığı ilk açıklamada, operasyonun devam ettiğini ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile sürekli iletişim halinde olduklarını söyledi.Polonya'nın en büyüğü olan Chopin Havalimanı, askeri eylemler nedeniyle kapatıldı. Ancak daha sonra yeniden açıldığı duyuruldu ve uçuşlarda kesintilerin veya ertelemelerin olacbileceği bildirildi.Savunma prosedürlerinin derhal devreye sokulduğuna vurgu yapılan açıklamada, 'Polonya ve müttefik unsurlar onlarca cismi radar aracılığıyla izledi, tehdit oluşturabilecek olanların etkisiz hale getirilmesi yönünde karar alındı. Hava sahamıza giren bazı insansız hava araçları düşürüldü.' ifadelerine yer verildi.Polonya ordusu, Podlaskie, Mazowieckie,ve Lublin bölgelerinde yaşayanlar için evde kalma çağrısı yaptı ve 'Bu, vatandaşlarımızın güvenliği için gerçek bir tehdit oluşturan bir saldırı eylemi' diye ekledi. Polonya daha sonra operasyonların sonlandırıldığını duyurdu.Polonya Ulusal Güvenlik Bürosunda şu sıralarda ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve bakanlarının görüşme halinde olduğu aktarıldı.Rusya'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.