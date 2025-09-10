Hükümet Konağı'nda Yangın! Ekipler Bölgeye Sevk Edildi...

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde Hükûmet Konağı'nda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Hükûmet Konağı'nın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.