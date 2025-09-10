Altın Yükseliyor! İşte Detaylar...

Altın fiyatları 10 Eylül 2025 Çarşamba günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle rekor seviyelere yakın işlem görmeye devam ediyor. Doların zayıflaması ve tahvil getirilerindeki düşüş de altına olan talebi artırıyor. Saat 07.55 itibarıyla ons altın, 3 bin 3633 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 10 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve düğün, nişan gibi organizasyonlar için altın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde ufak çaplı gerilemeler yaşansa da altın fiyatları tarihi zirveye yakın seyrediyor. Doların zayıflaması ve tahvil getirilerindeki düşüş, bu ay Fed'in faiz indirimine dair artan beklentilerle birlikte altına olan talebi artırıyor. Saat 07.55 itibarıyla gram altın 4.832 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, ons ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 10 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…Alış: 4.831,7560Satış: 4.832,2080Alış: 3.632,21Satış: 3.633,07Alış: 7.730,8100Satış: 7.900,6600Alış: 30.923,2400Satış: 31.506,0000Alış: 31.768,00Satış: 32.056,00Alış: 15.419,43Satış: 15.807,78Alış: 30.935,53Satış: 31.518,87Alış: 32.551,49Satış: 33.370,79Alış: 2.676,90Satış: 3.698,70Alış: 4.445,51Satış: 4.690,05Alış: 79.127,00Satış: 80.018,00