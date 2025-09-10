  • USD: 41,19 - 41,27
Altın Yükseliyor! İşte Detaylar...

Altın fiyatları 10 Eylül 2025 Çarşamba günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle rekor seviyelere yakın işlem görmeye devam ediyor. Doların zayıflaması ve tahvil getirilerindeki düşüş de altına olan talebi artırıyor. Saat 07.55 itibarıyla ons altın, 3 bin 3633 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 10 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

Ekleme: 10.09.2025 - 08:42 Güncelleme: 10.09.2025 - 08:49 / Editör: Erhan Şimşek / Kaynak: Habertürk
Altın Yükseliyor! İşte Detaylar...Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve düğün, nişan gibi organizasyonlar için altın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde ufak çaplı gerilemeler yaşansa da altın fiyatları tarihi zirveye yakın seyrediyor. Doların zayıflaması ve tahvil getirilerindeki düşüş, bu ay Fed'in faiz indirimine dair artan beklentilerle birlikte altına olan talebi artırıyor. Saat 07.55 itibarıyla gram altın 4.832 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, ons ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 10 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 4.831,7560

Satış: 4.832,2080

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 3.632,21

Satış: 3.633,07

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 7.730,8100

Satış: 7.900,6600

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 30.923,2400

Satış: 31.506,0000

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 31.768,00

Satış: 32.056,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 15.419,43

Satış: 15.807,78

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 30.935,53

Satış: 31.518,87

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 32.551,49

Satış: 33.370,79

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.676,90

Satış: 3.698,70

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 4.445,51

Satış: 4.690,05

GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 79.127,00

Satış: 80.018,00