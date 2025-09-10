Altın Yükseliyor! İşte Detaylar...
Altın fiyatları 10 Eylül 2025 Çarşamba günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle rekor seviyelere yakın işlem görmeye devam ediyor. Doların zayıflaması ve tahvil getirilerindeki düşüş de altına olan talebi artırıyor. Saat 07.55 itibarıyla ons altın, 3 bin 3633 dolar seviyesinde seyrediyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 10 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar ve düğün, nişan gibi organizasyonlar için altın almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın üçüncü işlem gününde ufak çaplı gerilemeler yaşansa da altın fiyatları tarihi zirveye yakın seyrediyor. Doların zayıflaması ve tahvil getirilerindeki düşüş, bu ay Fed'in faiz indirimine dair artan beklentilerle birlikte altına olan talebi artırıyor. Saat 07.55 itibarıyla gram altın 4.832 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, ons ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 10 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.831,7560
Satış: 4.832,2080
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.632,21
Satış: 3.633,07
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.730,8100
Satış: 7.900,6600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 30.923,2400
Satış: 31.506,0000
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 31.768,00
Satış: 32.056,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.419,43
Satış: 15.807,78
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 30.935,53
Satış: 31.518,87
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 32.551,49
Satış: 33.370,79
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.676,90
Satış: 3.698,70
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.445,51
Satış: 4.690,05
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 79.127,00
Satış: 80.018,00
