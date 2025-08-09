Çanakkale’de yangın yaraları sarılıyor! Murat Kurum paylaştı

Son zamanlarda sıcaklıkların düşmesi ve yangınların sona ermesi sevindirirken, Çanakkale'de endişelendiren bir gelişme yaşandı.Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde dün yangın çıktı...Bayramiç'e bağlı Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangın ormanlık alana sıçrarken, yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada, Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki yangınların ilerlemesinin durdurulduğunu ve yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.Ayrıca, havadan ve karadan soğutma çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi.Çanakkale Bayramiç’te çıkan orman yangınına ilişkin son olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan bir paylaşım geldi.Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Kurum, Çanakkale Bayramiç’te yaşanan orman yangını sonrası ekiplerin hasar tespit çalışmalarına hızla başladığını duyurdu.Çalışmaların tamamlandığı Saçaklı Köyü’nde 26’sı konut olmak üzere toplam 43 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi. Diğer köylerde çalışmalarımız devam ediyor.Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Milletimizin yanında olacağız ve yaraların sarılması için gereken her şeyi yapacağız.