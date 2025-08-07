Belgeler ortaya çıktı! Suç örgütünden Özgür Özel'e VIP makam aracı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile bazı ilçe belediyelerine yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturma çerçevesinde suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Aziz İhsan Aktaş'ın makam aracını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tahsis ettiği belgelendi.Milliyetçi Hareket Partisi 26. ve 27. Dönem Milletvekili Arzu Erdem, katıldığı bir televizyon programında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyelerine yönelik yapılan yolsuzluk soruşturmasında adı geçen Aziz İhsan Aktaş'a ait yeni belgeler ortaya çıkardı.Belgelerde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Diyarbakır gezisinde kullandığı 34 AKT 500 plakalı özel dizayn zırhlı aracın suç örgütü ele başı Aziz İhsan Aktaş'a ait olduğu belirlendi. Bunun devamında aynı programda Gazeteci Nuray Başaran tarafından açıklanan belgelere göre, özel zırhlı ve bomba çarşafı olan VİP dizayn araç 1,5 yıl Genel Başkan Özgür Özel'e tahsis edildi.Programda Gazeteci Nuray Başaran, 'CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, siyaset dünyasında tartışmalı bir isim olan, Aziz İhsan Aktaş'a ait özel aracı kullandığını, belgeleriyle kamuoyuna sundu. Söz konusu belgelerde aracın plakası, güzergah bilgileri ve kullanım zamanları net şekilde yer aldı' diye konuştu.Konuya ilişkin Arzu Erdem, 'Açıklama yapmak zorundalar. Artık susulamaz. Özgür Özel'in Aziz İhsan Aktaş ile olan bu tür ilişkilerini kamuoyuna açıklaması bir zorunluluktur. Bu şeffaflık meselesi değil, siyasi etik meselesidir' ifadelerini kullandı.