Osmaniye’de feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Yalnızdut köyü mevkiinde Faris N. idaresindeki otomobil, karşı yönden gelen Abdullah Petek yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Abdullah Petek'in hayatını kaybettiğini belirledi.Kazada yaralanan Faris N. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.