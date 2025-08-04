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Beyaz Gazete
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Kayseri’de feci kaza! Hayatını kaybetti

Kayseri’de, traktöre arkadan çarpan motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ekleme: 4.08.2025 - 10:34 Güncelleme: 4.08.2025 - 10:35 / Editör: Fehmi Öztürk
Kayseri’de feci kaza! Hayatını kaybettiKayseri’de saat 21.30 Tavlusun Mahallesi, Gaffar Okkan Bulvarında H.Y. yönetimindeki motosiklet, Y.K. yönetimindeki traktöre arkadan çarptı.

Kayseri’de feci kaza! Hayatını kaybetti

Hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayseri’de feci kaza! Hayatını kaybetti

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

H.Y.’nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılırken, traktör sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.