Kayseri’de feci kaza! Hayatını kaybetti

Kayseri’de saat 21.30 Tavlusun Mahallesi, Gaffar Okkan Bulvarında H.Y. yönetimindeki motosiklet, Y.K. yönetimindeki traktöre arkadan çarptı.Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.H.Y.’nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılırken, traktör sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.