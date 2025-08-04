Kayseri’de feci kaza! Hayatını kaybetti
Kayseri’de, traktöre arkadan çarpan motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kayseri’de saat 21.30 Tavlusun Mahallesi, Gaffar Okkan Bulvarında H.Y. yönetimindeki motosiklet, Y.K. yönetimindeki traktöre arkadan çarptı.
Hayatını kaybetti
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
H.Y.’nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılırken, traktör sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hayatını kaybetti
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde H.Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
H.Y.’nin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılırken, traktör sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.