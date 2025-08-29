Numan Kurtulmuş açıkladı! Yıl sonuna kadar tamam...
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde provokasyona izin vermeyeceklerini söyledi. Kurtulmuş, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun büyük bir temsil gücü olduğuna vurgu yaptı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
,
Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:
Burası anayasa hazırlayacak komisyon değil. Burada yasa, anayasa hazırlanmayacak. Neler yapılabileceği TBMM'ye hazırlanıp gönderilecek. Önümüzdeki dönemde iş dünyasından, sendikalardan temsilciler katılacak. Komisyonun önemli çoğunluğunun teklif etmiş olduğu isimleri buraya davet edeceğiz. Komisyonun hemen kuruluşunda aldığımız karar, 31 Aralık 2025'te komisyon çalışmalarını sonlandırması. Eğer gerekirse ikişer ay süreyle uzatılabilir. Komisyonun büyük temsil gücü var. Süreci çok uzatmadan etkin bir şekilde yönetilmesini hedefliyoruz. Komisyonda parti önceliği yok anayasayı da tartışmaya açmıyoruz.
"HERKES ACI YAŞADI ARTIK BARIŞ GEREK"
Bu süreçte provokasyona izin vermeyeceğiz. Şehit aileleri de cumartesi anneleri de acılar yaşadı. Herkes acı yaşadı artık barış gerek. Bazı şehit aileleri, harp malulleri, gaziler, farklı güvenlik birimlerinden dinleyemediklerimizi önümüzdeki süreçte dinleyip taleplerini alacağız. Bu iş hayırlı bir iştir uzamaması gerek.