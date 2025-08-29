Amasya'da orman yangını! Ekipler görev başında...

Amasya'nın merkez ilçesine bağlı Kızılkışlacık köyü Başyurt Yaylası'nda, dün saat 11.07 sıralarında orman yangını başladı.AFAD'ın koordinasyonunda, 1 helikopter ve 17 arazöz ile Orman Bölge Müdürlüğü, merkez itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.Yangında 35 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi. Söndürme çalışmaları tamamlanırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.Amasya Valiliği, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek orman ve arazi yangınlarına karşı tedbirli ve duyarlı olunması çağrısında bulundu.