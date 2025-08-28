DGS TERCİHLERİ BAŞLADI! 2025 ÖSYM DGS tercih kılavuzu ile dikey geçiş tercihleri nasıl yapılır, ne zaman son?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde şimdi tercih süreci var. Önlisans eğitimini tamamlayan öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapabilmesi için büyük önem taşıyan tercih kılavuzu, ÖSYM tarafından duyuruldu. Üniversitelerin kontenjanları ve taban puanlarının yer aldığı kılavuz ile tercih dönemi resmen başladı. Peki, 2025 DGS tercih kılavuzu ile taban puanları ve kontenjan bilgisi nereden öğrenilir?

DGS tercih dönemi başladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, lisans programlarına geçiş yapmayı hedefleyen önlisans mezunları gözlerini ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzuna çevirdi. Kılavuzla birlikte adaylar, üniversitelerin kontenjan ve taban puanlarını inceleyerek tercih listelerini oluşturabilecek.DGS TERCİH KILAVUZU 2025 YAYINDA!ÖSYM, 2025 yılına ait DGS tercih kılavuzu yayında. Adaylar, tercihlerini 28 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında yapacak.KILAVUZ İÇİN TIKLAYINIZDGS 2025 KONTENJANLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?ÖSYM, DGS 2025 tercih kılavuzu ile sayısal verilere ulaşmak mümkün. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 04 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.Yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2025-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.2025-DGS Tercih Bilgileri ve TablolarTERCİHLER NASIL YAPILIR?DGS tercih döneminde adaylar, ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden yayımlanan tercih kılavuzunu inceleyebilecek. Bu kılavuzda üniversitelerin kontenjan bilgileri, tercih yapılabilecek lisans programları ve başvuru için gerekli şartlar yer alacak. Adaylar, kılavuzda sunulan tablo ve bilgiler doğrultusunda tercihlerini sıralayarak işlemlerini tamamlayabilecek.