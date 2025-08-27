O özellik TikTok'a rakip! Instagram'da yeni dönem...

TikTok'un benzer bir hamlesinden sadece bir hafta sonra Instagram, ABD'deki üniversite öğrencilerinin profillerine okullarını eklemesine ve diğer öğrencileri sınıf veya mezuniyet yılına göre filtreleyerek bulmasına olanak tanıyan yeni bir özellik duyurdu.

Instagram, üniversite öğrencilerinin kampüs içinde birbirleriyle daha kolay tanışıp kaynaşmasını hedefleyen yeni bir özelliğini kullanıma sundu.TikTok'un neredeyse aynı özelliği duyurmasından sadece bir hafta sonra gelen bu hamle, genç kullanıcılar için rekabetin hızlandığını gösteriyor.Yeni özellik sayesinde öğrenciler, UNiDAYS üzerinden doğrulama yaparak profillerine okudukları üniversiteyi ekleyebilecek.Bu doğrulamanın ardından, kendi okullarındaki diğer öğrencileri sınıf veya mezuniyet yılına göre filtreleyerek arayabilecekler.Okul bilgisini eklemenin öğrencileri çevrim içi ortamda daha takip edilebilir hale getirebileceği endişelerine karşı, Instagram bu özelliği tamamen isteğe bağlı olarak sunuyor.Şimdilik sadece ABD'deki öğrenciler için aktif olan özelliğin, küresel olarak ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil.