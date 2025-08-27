Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor? Çarpıcı açıklama: Kaçmak olmaz...

tv100'e konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, Eski Genel Başkan'ın olası bir kurultay iptaline karşı partiyi yönetimsiz bırakmayacağını ve CHP'nin adliye koridorlarına düşmesinin kendisini en çok üzen şey olduğunu söyledi.

CHP'nin şaibeli kurultay davası devam ediyor.



Parti içinde büyük tartışmalara, Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedef alınmasına ve iki yönetim arasında büyük bir kavgaya neden ve 30 Haziran'da görülen davadan karar çıkmadı



CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarıyla açılan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin tekrar başına geçmesini sağlayacak mutlak butlan kararının beklendiği dava, 30 Haziran'da 8 Eylül'e ertelendi. Dava ardından 15 Eylül tarihine alındı.



CHP'deki çalkantı devam ederken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da CHP'den istifa edip AK Parti'ye katıldı.



Partiden istifalar devam ederken ve dava tarihi yaklaşırken Kulıçdaroğlu'na yakın kaynaklar tv100'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.



'ÇERÇİOĞLU'NUN İSTİFASI İYİ BİR GÖRÜNTÜ DEĞİL'



Gündemi değerlendiren Kılıçdaroğlu kaynakların verdiği bilgiye göre 'Çerçioğlu'nun istifası ile başlayan CHP'li belediye başkanlarının istifa ettiği görüntü iyi bir görüntü değil, görüntüyü kim çıkarıyor ona bakmak lazım.



Yerel yönetimlerden sorumlu kişilerin belediye başkanlarıyla sıkı bağ kurması gerekiyor.



'BÜYÜKŞEHİRLERDE SORUN VAR'



Göle Belediye Başkanı ilçesine hizmet götürmek istiyordu, partisinden destek istemesi kadar doğal bir şey yok. Bazı büyükşehir belediyelerinde sorun olduğu duyumları alınıyor.' dedi.



'PARTİ YÖNETİLMEK ZORUNDA, KAÇMAK OLMAZ'



Kaynaklara göre Kılıçdaroğlu kurultay davasını basından takip ediyor, dosya ile özel olarak ilgilenmiyor. Kılıçdaroğlu kurultay davası iptal edilirse “Parti yönetilmek zorunda, kaçmak olmaz” görüşünde.



'TALEP GELİRSE ÖZEL İLE KONUŞURUM'



Tüm bunlar yaşanırken Genel Merkez ile Kılıçdaroğlu arasında herhangi bir temas yok.



Genel Merkez'den gelen bir görüşme talebi olmasa da Kılıçdaroğlu talep gelirse Özel'le görüşmekten çekinmiyor.



'BENİ EN ÇOK ÜZEN ŞEY'



Konuşan kaynaklara göre Kılıçdaroğlu'nu en çok üzen şey ise partinin adliye koridorlarına düşmüş olması.