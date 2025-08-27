Balıkesir Sındırgı beşik gibi! 17 günde 6 bin deprem yaşandı: Uzmanlardan korkutan açıklama!

Deprem, bir kez daha kendini hatırlattı. 10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı İlçesi 6,1 büyüklüğündeki depremle sallandı.10 AĞUSTOS'TAKİ DEPREMDE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİAfet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19.53'te yerin 11 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ile Yalova başta olmak üzere birçok ilde şiddetli hissedildi ve büyük paniğe yol açtı. İlçe merkezinde 1, kırsal mahallelerde de 12'si metruk, 16 bina yıkılırken, bir kişinin yaşamını kaybettiği açıklandı.4,4'LÜK DEPREM BÜYÜK PANİK YARATTIBalıkesir'deki 6,1 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bölgede adete bir deprem fırtınası yaşandı. Bu sabah karşı Balıkesir'de 4,4'lük deprem, büyük korkuya yol açtı. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, Balıkesir Sındırgı'daki deprem fırtınasını yorumladı.'BU DEPREMLER OLAĞAN ARTÇI DEPREMLER DEĞİL'10 Ağustos'tan bu yana bölgede 6 binin üzerinde depremin meydana geldiğini belirten Deprem Uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz korkutan açıklamalar yaptı. Yaşanan depremlerin artçı olmadığını belirten Tüysüz, '10 Ağustos'tan itibaren yaklaşık 6 binin üzerinde deprem meydana geldi. Bu depremler olağan artçı depremler değil. Oldukça geniş bir alanda ve faydan da uzakta gerçekleşiyor. Bunun neden olduğu konusunda birkaç tane fikir var. Hangisi doğrudur açıkçası bunu bilmiyoruz.'FAYDALARIN KESİŞTİĞİ BÖLGEDE YAŞANIYOR'Bu tür çok uzun süren depremlerin bir arada olduğu etkinlik bir deprem fırtınası olarak adlandırılıyor genellikle. Bu deprem fırtınaları da fayların birbirini kestiği bölgede olabilir, bu özellik var orada. Volkanların, yer altındaki magmanın hareket etmesiyle bu tür etkinlikler olabiliyor. Bu var mı yok mu biraz kuşkulu. Yer altındaki sıcak suların hareketiyle veya gazların hareketiyle bu tür etkinlikler olabiliyor' ifadelerini kullandı.'AYLAR SÜRECEK BİR SÜREÇ…'Bölgede yaşanan deprem fırtınasının sebebine yönelik yapılacak araştırmanın aylar süreceğini belirten Tüysüz, 'Dolayısıyla bu bölgedeki deprem etkinliği daha uzunca bir süre devam edecek gibi duruyor. Büyük bir deprem beklentimiz yok. Bu etkinliğin nedeni nedir konusunda detay araştırmaların yapılması gerekiyor. Bu da aylar sürecek bir süreç. Bu konuda araştırmalar yapılacak. Uzun sürede ancak cevaplanacak. Deprem etkinliği sürecektir. En azından birkaç hafta devam edecek gibi duruyor. Ama bu tür deprem fırtınalarında genellikle daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük. Bu etkinlik devam edecek' açıklamasını yaptı.