Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı: Gerginlik tamamen boşalmadı!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremin ardından artçılar etkisini sürdürmeye devam ediyor.Bölge halkını tedirgin eden artçı sarsıntılar hakkında uyarılarda bulunan uzmanlar gündemin nabzını tutuyor.Bu kapsamda deprem uzmanı Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti.Bölgedeki son durumu değerlendiren Ercan, artçı sarsıntıların uzun bir süre daha devam edebileceği yönünde önemli uyarılarda bulundu.GERGİNLİK TAMAMEN BOŞALMADI!Prof. Dr. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, Sındırgı depremi sonrası 5 binden fazla artçı sarsıntı yaşandığını ve bu sarsıntıların büyüklükleri zaman zaman 4.5-5.0 aralığına kadar ulaştığına dikkat çekti.Bu depremlerin Balıkesir, Demirci, Gölmarmara, Akhisar ve Kırkağaç gibi çevre bölgeleri de etkisi altına aldığını belirtti. Odak derinliklerinin 12-15 km arasında yoğunlaştığını söyleyen Ercan, bu durumun bölgedeki gerilimin 6.1 büyüklüğündeki ana depremle tam olarak boşalmadığını gösterdiğini vurguladı.Bölge halkının diken üstünde olduğunu belirten Ercan, bu bölgede yıkıcı bir deprem beklentisi içinde olmadığını, artçı sarsıntıların 1-2 ay daha süreceğini ve sonrasında sönümleneceğini tahmin ettiğini dile getirdi.