İzmir’de Orman Alarmı! Alevler Giderek Yayılıyor!

Yangın, saat 12.00 sıralarında Seferihisar ilçesi Beyler Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 5 uçak, 11 helikopter ile havadan 21 arazöz 7 su ikmal ve 2 dozer ile karadan müdahaleye başlarken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.