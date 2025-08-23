Fabrika havaya uçtu! Bölge tahliye edildi

ABD'nin New Jersey eyaletinde yer alan Roseland'ın kuzeyindeki Smitty's Supply fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölge sakinleri acil tahliye edilmek zorunda kaldı. Yetkililer, yangın kontrol altına alınana kadar tahliye kararının süreceğini duyurdu.İlçe Şerif Ofisi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Fabrika patlaması ve yangın devam ettiği için tahliyenin zaman çizelgesi yok” ifadelerini kullandı.Yerel WBRZ kanalının çektiği görüntülerde, yağ ve otomotiv sıvıları üreten fabrikadan yükselen parlak turuncu alevler ile kara duman bulutu gökyüzünü kapladı.Yangına 35'in üzerinde acil durum birimi müdahale ederken, Louisiana Çevre Kalitesi Departmanı ve Çevre Koruma Ajansı da çalışmalara katıldı. Yakındaki bir karayolu kavşağı güvenlik nedeniyle trafiğe kapatıldı.Patlama sonrası bir ilkokul da tahliye edildi. Tangipahoa İlçe Okul Sistemi, Roseland Montessori Okulu'ndaki tüm öğrencilerin ve personelin güvenli bir şekilde tahliye edildiğini Facebook üzerinden duyurdu.Öğrenciler ve personel, okul sisteminin merkez ofisindeki yeniden birleşim alanına taşındı ve veliler çocuklarını buradan teslim aldı.