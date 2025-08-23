CHP'li belediyelerde su sorunu büyüyor! Sınıfta kaldılar

CHP’li birçok belediyedeki yönetim eksikliği beraberinde su krizini getirdi. Ankara, İzmir, Bursa ve Uşak gibi CHP yönetimindeki illerde yaşayan vatandaşlar susuz kalma riskiyle karşı karşıya. Alarma geçmeye başlayan belediyeler, sık sık su tasarrufu uyarısı yapmaya ve su kesintileri uygulamaya başladı.Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı birçok belediye susuzluk riskine karşı çeşitli tedbirler alırken, CHP’li belediyeler sınıfta kaldı. Türkiye’nin en büyük kentlerinde yaşayan milyonlarca vatandaş, CHP’li belediyelerin iş bilmezliği nedeniyle su kriziyle karşı karşıya kalıyor.Su yönetimi için kaynak ayırmayan, barajları doğru işletemeyen Ankara Büyükşehir Belediyesinin verilerine göre, barajlarda su doluluğu yüzde 8’lere kadar gerilerken başkentin 3 aydan az suyu kaldı. CHP’li Uşak Belediyesi ise her gün 18 saatlik su kesintisi uyguluyor. Kent genelinde vatandaşlar yalnızca 6 saat suya erişebiliyor.Devlet Su İşleri (DSİ), kentteki Küçükler Barajı’ndaki 9 milyon metreküp suyun 4,5 milyonunun içme suyu olarak ayrıldığını ancak belediyenin 7 milyon metreküp su çektiğini açıkladı. Şehrin içme ve kullanma suyunun sağlanmasının belediyelerin asli görevi olduğunu belirten DSİ “Su sıkıntısı Uşak Belediyesinin yeterli kaynak ayırmaması, Küçükler Barajı’nın doğru işletilememesi, şehirdeki yüzde 40 kayıp kaçak oranının azaltılması konusunda çalışma yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Bu oran yılda 7,6 milyon metreküp su yapmaktadır. Küçükler Barajı’nda 2024’te depolanan 9 milyon metreküp suyun, içme suyuna ayrılan kısmı 4,5 milyon metreküp iken, belediye barajdan 7 milyon metreküp su çekmiştir.DSİ tarafından belediye uyarılmış, az su çekmesi için 3 yer altı kuyusu devredilmiştir. Su çekilmeye devam edilmesiyle baraj 16 Ağustos’ta sıfırlanmıştır” açıklamasında bulundu. DSİ, kentteki su sorununu çözmek için Baltalı Göleti İçme Suyu İletim Hattı’nı devreye alarak eylülde Uşaklıların su sorununu çözmeyi hedefliyor.CHP yönetimindeki büyükşehirlerden İzmir ve Bursa’da susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya. İstanbul’un barajlarında ise yaklaşık 4 ay yetecek su kaldığı öğrenildi. Tekirdağ’da Naip Barajı tamamen kururken, diğer barajlarda ise doluluk oranı kritik seviyenin altına indi. Kentte, bazı evlerde haftalardır musluklardan su akmıyor. Edirne’de de Keşan’ın içme suyu ihtiyacını karşılayan Kadıköy Barajı’nda su seviyesi yüzde 1’in altına düştü. İlçenin yaklaşık 3,5 aylık suyunun kaldığı belirtildi. Türkiye’nin en gözde tatil beldelerinden biri olan Muğla’nın Bodrum ilçesinde de barajlar alarm veriyor. Bodrum’a içme suyu sağlayan Mumcular’da doluluk yüzde 22, Milas Geyik’te ise yüzde 33 ölçüldü.Muhalefet partili belediyelerde yaşanan su krizine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da tepki gösterdi. Yumaklı, Düzce’de İçme Suyu Arıtma Tesisi Temel Atma Töreni’nde yaptığı açıklamada “Bugün içme suyu ile ilgili sorun yaşadığını söyleyen hangi belediye, hangi yerel yönetim varsa, bu sorun tam da işletme düzensizlikleri veya uygunsuzlukları sebebiyle ortaya çıkmıştır. Kendi görevini yapamayan ya da bu konuda yardım isteyen hiçbir belediyemizi bugüne kadar geri çevirmedik. Belediyelerimizin algının değil, suyun yönetimini yapması gerekir” ifadelerini kullandı.Ana muhalefet partisinde istifa krizi büyüyor. Belediye başkanlarının ardından teşkilatlarda da kopmalar başladı. CHP Uşak İl Başkanı Sevinç Soyer Yazgan, Merkez İlçe Başkanı Uğur Dümen ve yönetimleri istifa kararı aldı. İlçe Başkanlığından yapılan açıklamada “Mahalle ile delege seçimlerinde parti tüzüğü ve ilkelerine aykırı gelişmeler yaşandı. Belediye binası içerisinde oluşturulan gayriresmî bir birim aracılığıyla yaklaşık 2.000 üye, örgütlerimizin bilgisi dışında ve baskı ile yönlendirildi. Hepsinin delilleri var” denildi.